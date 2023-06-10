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العراق: القبض على مسؤولة توزيع الكفالات بتنظيم داعش في صلاح الدين

10 يونيو، 2023
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابية كانت تشغل منصب ما يسمى مسؤولة توزيع الكفالات في صلاح الدين “180 كم شمالي بغداد”.

وذكرت المديرية، في بيان صحفي اليوم  أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه بعملية نوعية وجهد استخباري مميز تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على إحدى الإرهابيات المطلوبات للقضاء وفق أحكام الإرهاب في قضاء الشرقاط الساحل الأيسر التابع إلى محافظة صلاح الدين.

وأشارت إلى أن “الإرهابية كانت تعمل بمنصب ما يسمى مسؤولة توزيع الكفالات في قضاء الشرقاط”، مؤكداً “تسليمها الى جهة الطلب أصولياً”.

المصدر
وكالات
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10 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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