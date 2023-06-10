الداخلية: إلغاء 66.584 رخصة سوق سارية لمقيمين إقامتهم ملغية نهائيا

أصدر معالي النائب الاول لرئيس مجلس زراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح القرار الوزاري رقم 2023/277 بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وقد جاءت التوصيات الأولية للجنة المشكلة بعد أن توصلت اللجنة إلى وجود (66,584) رخصة سارية لعاملين قد تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة او لوجودهم خارج البلاد، وعليه قد تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت مره اخرى يقوم بإجراءات استخراج رخصة جديدة دون تجديدها إن توافرت به شروط استحقاق رخصة القيادة.

وأكدت وزارة الداخلية إلى أن اللجنة مازالت مستمرة في أعمالها في فحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الوزرارية، وستصدر القرارات الوزارية فور صدور اللجنة لتوصياتها.