محافظة الأحمدي: 161 كيس دم حصيلة الحملة الرابعة للتبرع لتعزيز المخزون الاستراتيجي

أعلنت محافظة الأحمدي ان حصيلة الحملة الرابعة للتبرع بالدم التي استمرت على مدى سبع ساعات اليوم الجمعة أسفرت عن جمع 161 كيس دم بزيادة عن العام الماضي لتسجل رقما قياسيا الأمر الذي يؤكد مدى وعي المواطنين والمقيمين بأهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته.

وأكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح في كلمة له عقب جولته وتبرعه بالدم الاعتزاز بالحصاد المميز والصدى الطيب للحملة الامر الذي يثلج الصدر منوها بان الحملة التي أقيمت تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم وحملت شعار (قطرة من دمك حياة لغيرك) حظيت بإقبال جماهيري كبير.

وتقدم المحافظ بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في تنظيم الحملة وجميع من بادروا الى التبرع من مواطنين ومقيمين من داخل وخارج المحافظة وإلى شركاء المحافظة في النجاح والإنجاز وهم وزارة الصحة ‏ممثلة بإدارتي خدمات نقل الدم والطوارئ الطبية وبنك برقان ومجموعة التمدين وإدارة مجمع الكوت ومتطوعو محافظة الاحمدي.

من جانبه اعرب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة الدكتور يعقوب التمار عن سعادته بالإقبال الذي حظيت به الحملة مؤكدا دعمه لمثل هذه الحملات خاصة خلال هذه الفترة من السنة وقبل دخول اجازة الصيف ومشددا على أن المخزون الاستراتيجي للدم في مأمن حاليا.

واشار التمار الى ان حملة محافظة الاحمدي متميزة دائما وحصادها يعكس استشعار المواطنين والمقيمين باهمية المسؤولية المجتمعية والمشاركة والمساهمة في التبرع بالدم متوجها بالشكر الى القائمين على الحملة وكافة المساهمين بالتبرع.

ومن ناحيته أكد مدير عام إدارة التسويق بمجموعة التمدين معاذ الرومي أن مشاركة (الكوت مول) في الحملة للعام الثاني على التوالي تنطلق من ايمان راسخ لدى المجموعة بأهمية المسؤولية المجتمعية وتترجم ضرورة التعاون وتكامل الغايات بين القطاعين العام والخاص وجمعيات النفع العام من خلال تنظيم الفعاليات والانشطة والبرامج التي تحقق اهداف التنمية المستدامة داخل المجتمع الكويتي.

وثمن الرومي التعاون المشترك عبر مثل هذه الفعاليات التي تعكس قيمة انسانية كبيرة خاصة ان حملة التبرع بالدم شعارها (قطرة من دمك حياة لغيرك) ما يؤكد اهمية التكافل والتكامل بين افراد المجتمع داعيا المواطنين والمقيمين الى الحرص على المشاركة والمساهمة في هذه الحملة وغيرها من الحملات المواكبة لليوم العالمي للتبرع بالدم.

بدورها قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة “نفتخر برعايتنا لحملة التبرع بالدم وبالنجاح الذي حققته بالتعاون مع محافظة الأحمدي ومركز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة”.

وأضافت ان دعم الحملة يأتي من الالتزام بتعزيز النظام الصحي في الكويت لضمان إمدادات كافية ومستدامة من الدم ومشتقاته ومن خلال تنظيم هذه الحملة السنوية “فإننا نؤكد ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم من مختلف الفئات بين أفراد المجتمع على مدار العام”.

ومن جانبها أعربت رئيس فريق بنك الدم في الحملة الدكتورة رانيا زعتر عن سعادتها بالتعاون للسنة الرابعة مع محافظة الاحمدي في تنظيم حملة التبرع بالدم مثمنة الاقبال الجيد على التبرع مثمنة تزايد الوعي لدى الجميع بأهمية التبرع بالدم والانتظام في هذا العمل الانساني والمجتمعي.