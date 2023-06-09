ترامب يواجه 37 تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية

أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

واعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترامب في القضية ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.

واوردت اللائحة إن الوثائق التي احتفظ بها دونالد ترامب بشكل غير قانوني بعد مغادرته البيت الأبيض تضمنت أسرارا نووية اميركية.

وقالت الوثيقة إن “الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في صناديق تضمنت معلومات حول القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول اخرى” وحول “البرامج النووية” الأميركية. وأشارت الى أن احتمال نشرها “كان سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر”.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2021.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء قبل أن يتم 77 عاما بيوم واحد فقط.