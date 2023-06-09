“هيئة الصناعة” تشارك بمعرض “أجروفود إثيوبيا 2023” بجناح يضم 6 مصانع غذائية كويتية

أعلنت الهيئة العامة للصناعة اليوم الجمعة عن مشاركتها في معرض (أجروفود إثيوبيا 2023) بجناح ضم 6 مصانع غذائية كويتية متنوعة بهدف دعم الصناعة المحلية.

وقال مدير ادارة الترويج والفرص التصديرية في الهيئة حماد الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعرض الذي افتتح أمس ويستمر ثلاثة ايام برعاية وزارتي الصناعة والزراعة في إثيوبيا يوفر فرصا استثمارية واسعة ومناسبة للعارضين لترويج منتجاتهم واستكشاف أسواق جديدة.

وأشار الزعبي الى مشاركة الكويت في جناح مساحته 180 مترا مربعا ضم 6 مصانع على رأسها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة (جروب) للمواد الغذائية والاستهلاكية وشركة (الجودة الكويتية) والشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف وشركة (فارما فود) لتجارة المواد الغذائية والشركة الكويتية للصناعات الغذائية.

وأوضح أن المعرض يشهد مشاركة عدد كبير من الدول الأوروبية والاسيوية والافريقية مشيرا الى حضور سفير الكويت وسفراء السعودية وعمان وفلسطين واليمن وألمانيا وتركيا والقائم بالإعمال في سفارة الإمارات.

وزير الدولة لوزارة الصناعة الإثيوبية وسفير الكويت نايف العتيبي

جانب من افتتاح معرض (أجروفود إثيوبيا 2023)

جانب من زيارة المسؤولين لجناح الكويت في معرض (أجروفود إثيوبيا 2023)

جناح الكويت المشارك في معرض (أجروفود إثيوبيا 2023)