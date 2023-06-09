الجمارك: ضبط 833 كرز سجائر بمركبة مجهزة في جمارك النويصيب

تمكّن رجال الجمارك في جمرك منفذ النويصيب من ضبط مركبة بها 833 كرز سجائر وذلك أثناء مغادرتها البلاد.

وفي التفاصيل : أنه قدمت مركبة يقودها أحد الأشخاص إلى منفذ النويصيب اليوم الجمعه الموافق 2023/6/9، إلا أن رجال الجمارك اشتبهوا في السيارة التي تبين بالفحص والتدقيق أنها مركبة مُعدّة ومجهزة للتهريب، وبعد تفتيشها عثروا على مايقارب 833 كرز سجائر ، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ومن جانب اخر، اشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد/اسامة خليل الشامي ، بعمل مفتشي ومفتشات الجمارك في جميع المنافذ ، وكما اشاد الشامي برجال وزارة الداخلية في منفذ النويصيب الحدودي على جميع الجهود والاستجابه السريعة والتعاون الدائم