من المضبوطات

الجمارك: ضبط 833 كرز سجائر بمركبة مجهزة في جمارك النويصيب

9 يونيو، 2023
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تمكّن رجال الجمارك في جمرك منفذ النويصيب من ضبط مركبة بها 833 كرز سجائر وذلك أثناء مغادرتها البلاد.

وفي التفاصيل : أنه قدمت مركبة يقودها أحد الأشخاص إلى منفذ النويصيب اليوم الجمعه الموافق 2023/6/9، إلا أن رجال الجمارك اشتبهوا في السيارة التي تبين بالفحص والتدقيق أنها مركبة مُعدّة ومجهزة للتهريب، وبعد تفتيشها عثروا على مايقارب 833 كرز سجائر ، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ومن جانب اخر، اشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد/اسامة خليل الشامي ، بعمل مفتشي ومفتشات الجمارك في جميع المنافذ ، وكما اشاد الشامي برجال وزارة الداخلية في منفذ النويصيب الحدودي على جميع الجهود والاستجابه السريعة والتعاون الدائم

المصدر
جمارك الكويت
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9 يونيو، 2023
0 88 أقل من دقيقة

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