ريال مدريد يتعاقد مع فران جارسيا مدافع رايو فايكانو

أعلن نادي (ريال مدريد) الإسباني رسميا اليوم الجمعة عودة اللاعب فران جارسيا إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم بعقد يمتد للمواسم الأربعة المقبلة قادما من نادي (رايو فايكانو).

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي إنه سيتم تقديم جارسيا الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر يوم الاثنين المقبل من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشأ جارسيا (23 عاما) في صفوف أكاديمية (ريال مدريد) التي لعب فيها سبعة مواسم من 2013 حتى 2020 قبل أن ينتقل إلى صفوف (رايو فايكانو) الذي لعب معه 72 مباراة في دوري الدرجة الأولى منها 40 مباراة في الموسم الماضي.

وكان الظهير الأيسر لعب مباراة رسمية واحدة مع الفريق الأول في (ريال مدريد) في موسم (2018 – 2019) في مسابقة كأس الملك ضد (مليلية) وذلك عندما كان يلعب في صفوف الفريق الرديف للريال (كاستيا).

وانتقل جارسيا إلى صفوف (رايو فايكانو) في عام 2020 بصفقة بلغت مليوني يورو (2.15 مليون دولار) وبعقد يمتد إلى 2025.