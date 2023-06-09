إنتشار عناصر الجيش السوداني في الخرطوم

السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مدة 24 ساعة في السودان

9 يونيو، 2023
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أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم الجمعة توصل طرفي الصراع في السودان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مدة 24 ساعة.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع توصلوا إلى اتفاق يقضي بوقف العمليات العسكرية كافة ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد السبت ولمدة 24 ساعة.

وأضاف البيان أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

وبين البيان أن الرياض وواشنطن تشعران بالإحباط من عدم التزام أطراف الصراع بالهدن السابقة مبينا أن اقتراح هذه الهدنة هدفه تيسير إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف محادثات جدة.

وذكر البيان أنه في حال عدم التزام الطرفين بالهدنة سيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.

يذكر أن السعودية والولايات المتحدة ترعيان في جدة محادثات بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

المصدر
وكالات
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9 يونيو، 2023
0 11 دقيقة واحدة

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