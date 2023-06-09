الداخلية: ضبط أحداث بعد مشاجرة دامية في منطقة الري وتعرض حدث للطعن بسكين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم ضبط عدد من الأحداث بعد مشاجرة دامية في مواقف احد المجمعات التجارية في منطقة الري، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود مشاجرة وتعرض أحد الأطراف إلى طعن بسلاح ابيض “سكين”.

وانتقل على أثره رجال الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن الفروانية قيادة منطقة الأندلس ورجال الطوارئ الطبية إلى موقع البلاغ ، حيث تم التحفظ على أطراف المشاجرة وتحويلهم إلى ادارة حماية الأحداث لإتخاذ الإجراء القانوني اللازم ، بينما تم إسعاف المجني عليه إلى مستشفى الفروانية لإستكمال علاجه.