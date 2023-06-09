وزارة الداخلية

الداخلية: ضبط أحداث بعد مشاجرة دامية في منطقة الري وتعرض حدث للطعن بسكين

9 يونيو، 2023
0 87 أقل من دقيقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم ضبط عدد من الأحداث بعد مشاجرة دامية في مواقف احد المجمعات التجارية في منطقة الري، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود مشاجرة وتعرض أحد الأطراف إلى طعن بسلاح ابيض “سكين”.

وانتقل على أثره رجال الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن الفروانية قيادة منطقة الأندلس ورجال الطوارئ الطبية إلى موقع البلاغ ، حيث تم التحفظ على أطراف المشاجرة وتحويلهم إلى ادارة حماية الأحداث لإتخاذ الإجراء القانوني اللازم ، بينما تم إسعاف المجني عليه إلى مستشفى الفروانية لإستكمال علاجه.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
9 يونيو، 2023
0 87 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الأركان: اختتام مناورات التمرين المشترك “عزم النسر 23” بمشاركة خليجية أمريكية

9 يونيو، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك الأردن بمناسبة الذكرى الـ24 لتوليه العرش

9 يونيو، 2023

دولة الكويت تدين وتستنكر حادثة الطعن بمدينة أنسي الفرنسية

9 يونيو، 2023

الداخلية: ضبط 7 متهمين بـ5.250 كيلو من المخدرات و2600 حبة من المؤثرات العقلية

9 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى