استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا استشهد اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري قرب قرية (رنتيس) غرب مدينة (رام الله) بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب ويدعى مهدي بيادسة (29 عاما) إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب حاجز (رنتيس) واحتجاز جثمانه.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أنه تم إطلاق النار على فلسطيني أثناء مهاجمته جنديا بقبضته ومحاولته الاستيلاء على سلاح الجندي.