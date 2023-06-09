من التمرين

الأركان: اختتام مناورات التمرين المشترك “عزم النسر 23” بمشاركة خليجية أمريكية

9 يونيو، 2023
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اختُتمت صباح أمس مناورات التمرين المشترك «عزم النسر 23»، والذي نُفّذ من قبل القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ، في مركز الحرب الجوي بالظهران بقيادة القوات المسلحة السعودية الشقيقة.

الذي هدف إلى رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ على كافة المستويات.

ونفّذت القوات المشاركة في التمرين على مدار أسبوعين عددًا من الفرضيات، أبرزها العمليات الجوية الصاروخية بالذخيرة الحية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات التزود بالوقود جوًا، وعمليات الحرب السطحية المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات الاقتحام البحري، والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل والإصابات الجماعية.

من القوات المشاركة
من التمرين
من القوات المشاركة
المصدر
رئاسة الأركان
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9 يونيو، 2023
0 22 أقل من دقيقة

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