جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

رئيس الفيفا يعلن بيع أكثر من مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2023 للسيدات

9 يونيو، 2023
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أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بيع أكثر من مليون تذكرة لبطولة كأس العالم 2023 للسيدات التي تقام في نيوزيلندا وأستراليا بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس المقبلين.

وكشف إنفانتينو مساء أمس الخميس أنه جرى بيع 1032884 تذكرة للنسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات ليتجاوز بذلك إجمالي مبيعات نسخة فرنسا 2019، حسب ما جاء بموقع الفيفا الرسمي.

وتنطلق كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات في أوكلاند يوم 20 تموز/يوليو المقبل حيث تواجه نيوزيلندا المستضيفة منتخب النرويج الفائز باللقب عام 1995.

وفي اليوم نفسه تلتقي أستراليا جمهورية أيرلندا على ملعب أستراليا، أكبر ملاعب البطولة.

المصدر
د ب أ
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9 يونيو، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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