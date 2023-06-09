سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك الأردن بمناسبة الذكرى الـ24 لتوليه العرش

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

متمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.