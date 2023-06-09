دولة الكويت تدين وتستنكر حادثة الطعن بمدينة أنسي الفرنسية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادثة الطعن التي استهدفت عددا من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة بمدينة أنسي بمنطقة الألب الفرنسية والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بجراح حرجة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكل أشكال العنف والأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية.

وعبرت الوزارة عن تعاطف وتضامن دولة الكويت للجمهورية الفرنسية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنايتها للمصابين بالشفاء العاجل.