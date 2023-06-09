وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر حادثة الطعن بمدينة أنسي الفرنسية

9 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادثة الطعن التي استهدفت عددا من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة بمدينة أنسي بمنطقة الألب الفرنسية والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بجراح حرجة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكل أشكال العنف والأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية.

وعبرت الوزارة عن تعاطف وتضامن دولة الكويت للجمهورية الفرنسية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنايتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
9 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط 7 متهمين بـ5.250 كيلو من المخدرات و2600 حبة من المؤثرات العقلية

9 يونيو، 2023

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.07 دولار ليبلغ 77.82 دولار

9 يونيو، 2023

دولة الكويت ترحب بتوصل أعضاء اللجنة الليبية المشتركة إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الانتخابية

8 يونيو، 2023

دولة الكويت تطالب بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية بالشرق الأوسط

8 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى