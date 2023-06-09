الداخلية: ضبط 7 متهمين بـ5.250 كيلو من المخدرات و2600 حبة من المؤثرات العقلية

الداخلية: ضبط 7 متهمين بـ5.250 كيلو من المخدرات و2600 حبة من المؤثرات العقلية

استمراراً لمتابعة وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تطبيق القانون و تكثيف التواجد الأمني ضبط والخارجين عن القانون.

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (7) متهمين من جنسيات مختلفة وبحوزتهم حوالي (5.250) كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و(2600) حبة من المؤثرات العقلية.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويؤكد الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ان رجال الامن الجنائي وكافة قطاعات الوزراة يواصلون مواجهة تجّار السموم وضبط مروجيها، واذ تهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).