مانشستر سيتي يزيح ريال مدريد من صدارة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا

مانشستر سيتي يزيح ريال مدريد من صدارة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا

أطاح مانشستر سيتي الإنكليزي ريال مدريد الإسباني من صدارة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا، حسب تقرير نُشر الخميس قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنَّف تقرير موقع “فوتبول بنشمارك” أبرز 32 ناديًا في أوروبا بناءً على سلسلة من المعايير، بما في ذلك تقييمات بياناتها المالية وقيمة الفريق وحجم سوق البث الخاص بها.

وجاء سيتي الذي يخوض السبت في اسطنبول المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة ضد إنتر ميلان الإيطالي في المركز الأول بقيمة 4.073 مليار يورو (4.39 مليار دولار).

وأوضخ الموقع أن هذا الرقم جعل النادي الإنكليزي يتفوّق على ريال مدريد، بطل أوروبا العام الماضي الذي تراجع الى المركز الثاني بفارق ضئيل بواقع 4.006 مليار يورو.

واحتل العملاق الاسباني والقاري صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة القارية العريقة (14) الصدارة في السنوات الأربع الماضية.

وذكر التقرير أن سيتي “ارتقى في الترتيب خمسة مراكز مقارنة بنسخة 2022، ويعود الفضل في ذلك في المقام الأول إلى الأداء المالي الرائع المسجل في السنة المالية 2021/2022”.

واضاف أن سيتي المملوك لمجموعة أبوظبي المتحدة منذ عام 2008، سجَّل إيرادات الموسم الماضي بلغت 613 مليون جنيه استرليني (769.5 مليون دولار)، وهو ثاني أعلى رقم إيرادات في تاريخ النادي الإنكليزي بعد إيرادات جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد التي بلغت 627 مليون جنيه استرليني في عام 2019.

ومع ذلك، وجّهت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز في شباط/فبراير الماضي اتهامات الى مانشستر سيتي بـ115 انتهاكًا مزعومًا لقواعده المالية بين عامي 2009 و2018. ومن غير المحتمل اصدار حكم في القضية في أي وقت قريب.

واختتم مانشستر يونايتد الذي تبلغ قيمته 3.93 مليار يورو، ثلاثي الصدارة أمام مواطنه ليفربول وبايرن ميونيخ الألماني مباشرة.

ويخضع نادي أولد ترافورد حاليًا لحرب مزايدة، حيث يأمل المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف في شراء مانشستر يونايتد من عائلة غلايزر.

وتصمّم عائلة غلايزر التي امتلكت النادي في 2005، على مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني (7.47 مليار دولار)، من أجل اعطاء موافقتها للبيع.