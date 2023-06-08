صورة أرشيفية

وفاة اربعة عسكريين تونسيين في تحطم طائرة هيلكوبتر

8 يونيو، 2023
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قالت السلطات التونسية اليوم الخميس إن أربعة عسكريين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة أمس الاربعاء، وهو الحادث الذي قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه ناتج عن تقادم العتاد العسكري في البلاد.

ويشكل العسكريون الأربعة كل أفراد طاقم الطائرة المنكوبة.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قالت في وقت سابق إنها فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر كانت تنفذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط في بنزرت في وقت متأخر أمس الاربعاء.

وانتشلت في وقت سابق جثتي اثنين من أفراد الطاقم.

وفي عام 2021 لقي ثلاثة جنود حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية أثناء مهمة تدريب ليلي أيضا.

وخلال لقاء مع وزير الدفاع عماد مميش طالب الرئيس قيس سعيد بالعمل على تحديث العتاد العسكري. وأضاف أن مثل الحوادث تحصل في تونس نتيجة لتآكل عدد من المعدات.

المصدر
رويترز
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8 يونيو، 2023
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