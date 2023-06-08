دولة الكويت ترحب بتوصل أعضاء اللجنة الليبية المشتركة إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الانتخابية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بتوصل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الإنتخابية الخاصة في تنظيم الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري.

وثمنت الوزارة الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة في إستضافة هذه الإجتماعات والتوصل إلى هذه التوافقات المهمه بين الأطراف الليبية.

وتطلعت الوزارة إلى أن تثمر هذه التوافقات خلال الأيام المقبلة في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الإنتخابية بالشكل الذي يلبي آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.