وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت ترحب بتوصل أعضاء اللجنة الليبية المشتركة إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الانتخابية

8 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بتوصل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الإنتخابية الخاصة في تنظيم الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري.

وثمنت الوزارة الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة في إستضافة هذه الإجتماعات والتوصل إلى هذه التوافقات المهمه بين الأطراف الليبية.

وتطلعت الوزارة إلى أن تثمر هذه التوافقات خلال الأيام المقبلة في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الإنتخابية بالشكل الذي يلبي آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
8 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تطالب بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية بالشرق الأوسط

8 يونيو، 2023

برنامج الأغذية العالمي: الكويت شريك رئيسي للأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني حول العالم

8 يونيو، 2023

دولة الكويت تدين وتستنكر تعرض مقار عدة بعثات دبلوماسية في السودان للاقتحام والتخريب

8 يونيو، 2023

فرنسا: منفذ اعتداء أنيسي لم يتحرّك “بدافع إرهابي”

8 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى