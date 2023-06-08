المصرية سمر حمزة تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي للمصارعة في وزن 76 كيلو

كشف الاتحاد الدولي للمصارعة، عن التصنيف العالمي للعبة، حيث احتلت المصرية سمر حمزة المركز الأول في وزن 76 كيلو جرام. وذكر الاتحاد الدولي للمصارعة في بيان له، أن سمر حمزة تصدرت ترتيب السيدات في وزن 76 كيلو جرام، متقدمة على التركية ياسمين أدار صاحبة المركز الثاني، وحلت الفنزويلية روسانجيلا ريسكو فالديز المركز الثالث.

وجاء تصدر البطلة المصرية بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية، بمنافسات وزن 76 كيلو جرام في البطولة الافريقية للمصارعة والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 15 الى 20 أيار /مايو الماضي.

وهذه هى المرة الثانية على التوالي التي تتصدر فيها سمر حمزة التصنيف العالمي للمصارعة. من جهة أخرى ،حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، علي تهنئة سمر حمزة لاعبة منتخب بلاده للمصارعة الحرة بعد تصدرها التصنيف العالمي للمصارعة.

وأشاد أشرف صبحي حسب الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية اليوم الخميس، بتكرار الإنجاز التاريخي باعتلاء البطلة المصرية التصنيف الدولي للمصارعة للمرة الثانية، مشيرًا إلى كونها نموذج مشرف للرياضة المصرية، وعملها الدائم علي رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولي.