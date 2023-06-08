برنامج الأغذية العالمي: الكويت شريك رئيسي للأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني حول العالم

أكدت نائبة ممثل برنامج الاغذية العالمي لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاترينا غالوزي اليوم الخميس أن دولة الكويت شريك رئيسي للأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني حول العالم وذلك لدورها المميز والبارز في مجال المساعدات الإنسانية.

وقالت غالوزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال لقائها والوفد المرافق لها رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير إن زيارتها تهدف الى توطيد العلاقة مع الجمعية وبحث سبل التعاون والتنسيق لدعم جهود برنامج الاغذية العالمي.

وأشادت بالجهود التي تبذلها الجمعية في تقديم المساعدات الانسانية بصورة عاجلة الى الدول المنكوبة وتسخير كل إمكاناتها لإيصال المساعدات الى المتضررين في شتى بقاع العالم وحرصها على دعم الجهود الرامية لتخفيف المعاناة عن المحتاجين.

وأفادت غالوزي بأنها استعرضت خلال اللقاء دور برنامج الاغذية العالمي في تقديم الغذاء للمنكوبين في شتى بقاع العالم موضحة أن البرنامج يعد أكبر وكالة إنسانية في العالم اذ تربطه شراكة مع عدد كبير مع المنظمات الانسانية الإغاثية.

من جهته أكد الدكتور هلال الساير في تصريح مماثل ل(كونا) أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الانسانية والاغاثية مشيدا بجهود برنامج الاغذية العالمية لخدمة الانسانية.

وقال الساير إن حجم المساعدات التي تقدمها الجمعية بمجال الأمن الغذائي وعبر الكثير من المشاريع التي أقامتها في هذا القطاع يؤكد حرصها على الإسهام بفعالية في البرامج الدولية الرامية لتوفير الغذاء الصحي والكافي لجميع سكان العالم لاسيما في مجال مكافحة الفقر والجوع.

وأفاد بأن جميع الأعمال والمشاريع الذي يقوم به (الهلال الاحمر) الكويتي تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية والقيادة الرشيدة التي تسعى باستمرار للحفاظ على المكانة الريادية للبلاد في مختلف المجالات.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع ويقدم كل عام مساعدات غذائية إلى أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 70 بلدا حول العالم.