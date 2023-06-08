دولة الكويت تدين وتستنكر تعرض مقار عدة بعثات دبلوماسية في السودان للاقتحام والتخريب

دولة الكويت تدين وتستنكر تعرض مقار عدة بعثات دبلوماسية في السودان للاقتحام والتخريب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لتعرض مباني سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها ومبنى سفارة وسكن سفير مملكة البحرين ومبنى سفارة وسكن سفير دولة فلسطين ومبنى سفارة جمهورية الصين الشعبية ومنزل سفير سلطنة عمان في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والاعتداء والتخريب.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس على رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار تعرض مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة والمباني التابعة لها في الجمهورية السودانية الشقيقة لأعمال الإعتداء والتخريب.

وجددت دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة سرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وفق ما نصت عليه إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.