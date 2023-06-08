فرنسا: منفذ اعتداء أنيسي لم يتحرّك “بدافع إرهابي”

يبدو أن اللاجئ السوري الذي يشتبه بأنه طعن ستة أشخاص في بلدة أنيسي في منطقة الألب الفرنسية الخميس لم يتحرّك “بدافع إرهابي”، وفق ما أفادت النائبة العامة الصحافيين.

وقالت لين بونيه-ماتيس إن أحد الأطفال الأربعة الذين جرحوا بالاعتداء يبلغ من العمر 22 شهرا ويبلغ اثنان عامين وأكبرهم ثلاث سنوات.

والمشتبه به سوري في مطلع الثلاثينات حصل على حق اللجوء في السويد في نيسان/أبريل، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة فرانس برس. وتم توقيفه في موقع الاعتداء.

وكشف تسجيل مصوّر اطلعت عليه فرانس برس أنه هتف “باسم المسيح” مرّتين باللغة الإنكليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع.

والمهاجم الذي كان يضع صليبا لدى توقيفه عرف عن نفسه بأنه “مسيحي من سوريا”.

وأفاد مصدر أمني فرانس برس أن اثنين من الأطفال وأحد البالغَين الجرحى في حالة حرجة.