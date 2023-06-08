وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" بالرياض

وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” بالرياض

8 يونيو، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أبشر عمر جامع وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي تنعقد أعماله اليوم الخميس في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات على الساحة في الصومال والتهديدات التي تشكلها جماعة (الشباب) والجماعات الإرهابية المسلحة على أمن واستقرار الصومال والمنطقة ومجالات التنسيق المشترك في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف لدحر هذه الآفة ومناقشة أطر تعزيز الجهود الدولية تجاه مكافحة التطرف والارهاب وتجفيف منابع تمويله وحفظ والأمن والسلم الدوليين.

المصدر
وزارة الخارجية
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8 يونيو، 2023
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