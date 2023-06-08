وزارة التربية

وزارة التربية تثمن تعاون وجهود وزارة الداخلية

8 يونيو، 2023
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ثمن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة، جهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ضبط شبكة تقوم بالترويج والتجهيز لتسريب الامتحانات، ومؤكداً أن هذه الضربة الجديدة لعصابات التسريب والغش تأتي ثمرة تعاون وتبادل معلومات بين وزارتي التربية والداخلية، للقضاء على الظواهر السلبية التي ترافق عقد الامتحانات.

وقال الوهيدة، في تصريح صحافي، إن ما كشفت عنه وزارة الداخلية من ضبط شبكة تتألف من عدد من الأشخاص يعلنون ويروجون لإنشاء مجموعات على برنامج “واتس أب” لنشر أجوبة امتحانات الصف الثاني عشر، واستلامهم مبالغ مالية مقابل مشاركة من يرغبون في المجموعات، تؤكد جدية أجهزة الدولة المختلفة وتعاونها للقضاء على الظاهرة، والوصول إلى اختبارات نزيهة تعطي كل طالب حقه، وتكشف عن جهود اللجنة العليا التي شكلتها وزارة التربية برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، لمكافحة الغش، وعملها الدؤوب لتحقيق أهدافها التي وضعتها، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة ذات الصلة.

وأضاف أن الوزارة قد أتمت استعداداتها، وقامت بتشكيل لجان الامتحانات في المدارس، من خلال عملية تدوير واسعة بين رؤساء اللجان والمراقبين، بهدف تحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية في الامتحانات ، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تدخر جهداً، بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية، لمنع أي أمر من شأنه أن يؤثر على سير الامتحانات وحسن تنظيمها.

المصدر
وزارة التربية
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8 يونيو، 2023
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