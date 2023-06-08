وزير الخارجية يلتقي رئيس وفد أستراليا المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" بالرياض

وزير الخارجية يلتقي رئيس وفد أستراليا المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” بالرياض

8 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع تيم واتس رئيس وفد أستراليا الصديقة المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي تنعقد أعماله اليوم الخميس في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين دولة الكويت وأستراليا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بإلإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية في إطار الحرص المشترك على مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الجهود الدولية نحو صون الأمن الغذائي العالمي وضمان استدامته.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
8 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزارة التربية تثمن تعاون وجهود وزارة الداخلية

8 يونيو، 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيرته البلجيكية على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” بالرياض

8 يونيو، 2023

الإطفاء: إنقاذ عاملين سقطا في خزان مياه أرضي فارغ لمشروع قيد الإنشاء

8 يونيو، 2023

وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” في الرياض

8 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى