وزير الخارجية يلتقي رئيس وفد أستراليا المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” بالرياض

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع تيم واتس رئيس وفد أستراليا الصديقة المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي تنعقد أعماله اليوم الخميس في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين دولة الكويت وأستراليا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بإلإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية في إطار الحرص المشترك على مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الجهود الدولية نحو صون الأمن الغذائي العالمي وضمان استدامته.