وزير الخارجية يلتقي نظيرته البلجيكية على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” بالرياض

وزير الخارجية يلتقي نظيرته البلجيكية على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” بالرياض

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير خارجية مملكة بلجيكا الصديقة حاجة الحبيب وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي تنعقد أعماله اليوم الخميس في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والهامة التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة إقليميا ودوليا بما فيها ذلك الأزمة الأوكرانية وتطوراتها ومكافحة الإرهاب والتهديدات العالمية لتغير المناخ.