صورة أرشيفية لهجوم على مسجد للشيعة في ولاية قندوز الأفغانية

مقتل 11 في انفجار داخل مسجد خلال جنازة نائب حاكم إقليم بأفغانستان

8 يونيو، 2023
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قال مسؤولون إن انفجارا وقع داخل مسجد في شمال أفغانستان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل خلال جنازة نائب حاكم إقليم من حركة طالبان قُتل خلال هجوم وقع يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية، التي تديرها طالبان، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا أيضا في الانفجار الذي وقع في إقليم بدخشان بأقصى شمال أفغانستان التي لديها حدود مشتركة مع الصين وطاجيكستان.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجار بسيارة ملغومة يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل نائب حاكم إقليم بدخشان.

وتشن حكومة طالبان مداهمات تستهدف أعضاء في تنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية.

ويستهدف التنظيم المتشدد مسؤولي حكومة طالبان. وأعلن مسؤوليته عن مقتل حاكم إقليم بلخ في شمال البلاد خلال هجوم على مكتبه في مارس آذار.

المصدر
رويترز
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8 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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