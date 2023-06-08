جامعة الكويت تنظم ملتقى صناع المستقبل 13 الجاري

أعلنت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء الجارالله أنّ جامعة الكويت بصدد تنظيم ملتقى صناع المستقبل تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي، والذي سيعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه تماشياً مع رؤية دولة الكويت لعام 2035 وإستراتيجية جامعة الكويت.

وبينت د. الجارالله أن هذا الملتقى يستهدف تمكين مخرجات التعليم في الكويت لحياتهم المهنية عن طريق تأهيلهم بمهارات ضرورية لسوق العمل للعصر الحالي، ويقدم الملتقى نقاشات تفتح أفق ومنظور الخريج نحو أبعاد جديدة بما يخدم اقتصاد الدولة، مضيفة أنه ستعقد العديد من ورش العمل والتي تشمل مهارات شخصية ومهنية لا تدرس في المناهج الأكاديمية في الكليات من صناعة السيرة الذاتية، وكيفية التميز في المقابلات الشخصية إلى كيفية التسويق لهويتك التجارية، كما سيتم فتح الحوار بين الخريج وجهة التوظيف من خلال حلقات نقاشية مفتوحة أعضاؤها من القطاع الخاص والعام وممثل الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه وعلى هامش الملتقى سيقام معرض يشارك فيه أكثر من 20 جهة من جميع القطاعات توفر فرص عمل للخريجين، موضحة أن هذا الملتقى يستهدف العديد من الشرائح وهي خريجو جامعة الكويت وخريجو مؤسسات التعليم العالي بدولة الكويت، والطلبة المستمرون من الجهات التعليمية.

ولفتت د. الجارالله إلى أنه سيتم خلال الملتقى وعلى مدار أسبوع كامل توزيع الشهادات لخريجي الجامعة للعام الجامعي 2023/2022 حيث سيتم إرسال رسائل نصية للخريجين لمعرفة موعد الاستلام.

ودعت الراغبين في الاستفادة من ورش العمل إلى ضرورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://futuremaker.ku.edu.kw/home