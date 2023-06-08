فرق الإطفاء في مكان الحادث

الإطفاء: إنقاذ عاملين سقطا في خزان مياه أرضي فارغ لمشروع قيد الإنشاء

8 يونيو، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الخميس يفيد عن وقوع حادث سقوط عاملين في خزان مياه ارضي لأحد المشاريع قيد الإنشاء في منطقة الدعية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإنقاذ من مركز الشهيد ومركز البحث والإنقاذ الى موقع البلاغ.

وعند وصول الفرق تبين أنه سقوط شخصين في خزان للمياه فارغ من الماء بالدور الأرضي وتم التعامل مع الحادث وإنقاذ الأشخاص وتسليمهم الى الطوارئ الطبية.

المصدر
قوة الإطفاء
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8 يونيو، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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