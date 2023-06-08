الموقوفين

الداخلية: ضبط شبكة من 3 أشخاص بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة بجميع مراحلها

8 يونيو، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلا في ادارة مكافحة جرائم المال تمكنت من ضبط شبكة مكونة من (3) أشخاص بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة بجميع مراحلها.

وتوضح الإدارة انه وأثناء قيام رجال الأمن بمتابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي تبين وجود عدد من الأشخاص يقومون بالإعلان والترويج عن إنشاء مجموعات في برنامج (الواتس آب يتم خلالها نشر اختبارات المرحلة الثانوية.

وتؤكد الإدارة أنه بعد تكثيف الجهود الأمنية وإجراء المزيد من التحريات تبين وجود مجموعتين، يقوم كل منهما باستلام مبالغ مالية مقابل المشاركة، وعليه تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عليه التحريات أقر كل منهما واعترفا بما نسب إليهما، وتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر
وزارة الداخلية
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8 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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