“الأرصاد الجوية”: نهاية أسبوع حار إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا

توقعت الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس أن يكون طقس نهاية الأسبوع بصفة عامة حارا إلى شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس تشير إلى استقرار الأحوال الجوية حيث تسيطر كتلة هوائية حارة تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة مع اعتدال في سرعة الرياح الشمالية الغربية بوجه عام.

وأوضح القراوي ان طقس نهار اليوم شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مابين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وظهور بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه مابين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 8 و 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس المتوقع نهار الجمعة أفاد أنه سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 10 و 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس غدا ليلا مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 الى 32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 31 الى 33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وقال إن الطقس نهار السبت سيكون شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 8 الى 40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليل السبت مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 31 الى 33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.