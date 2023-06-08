الشرطة الفرنسية

إصابة 7 أشخاص بينهم 6 أطفال بهجوم بسكين في مدينة أنسي الفرنسية

8 يونيو، 2023
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أصيب سبعة أشخاص من بينهم ستة أطفال بجروح في هجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب الفرنسية، حسبما أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه ومسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن رجلا مسلحا بسكين هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى ثلاث سنوات عند الساعة 9:45 صباحا (07:45 ت غ). وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم “اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن”.

وقال منفذ الهجوم للشرطة إنه طالب لجوء سوري، حسبما أفاد مصدر في الشرطة طالبا عدم الكشف عن هويته.

وتحقق السلطات في هوية المهاجم التي لم يتم التأكيد منها بعد، بحسب المصدر الذي أضاف إن منفذ الهجوم لا تُعرف له سوابق.

المصدر
فرانس برس
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8 يونيو، 2023
0 24 أقل من دقيقة

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