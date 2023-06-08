الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

مجلس التعاون يدين أعمال التخريب والعبث بالسفارة السعودية في السودان

8 يونيو، 2023
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس عن استنكاره وإدانته الشديدين لقيام جماعات مسلحة بأعمال تخريب وعبث في مبنى سفارة السعودية لدى السودان.

وقال البديوي في بيان ان اعمال التخريب التي تعرضت لها سفارة المملكة والملحقيات التابعة لها بالإضافة إلى سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة تشكل خرقا خطيرا للاتفاقيات الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي مشددا على ضرورة وقف هذا التصعيد واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني.

وجدد الدعوة لطرفي النزاع باحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها مؤكدا أن مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون تساهم في تفاقم وانفلات الأوضاع الأمنية بالسودان.

وكانت السعودية أعلنت أمس تعرض مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها بالإضافة إلى سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة إلى أعمال تخريب وعبث قامت بها بعض الجماعات المسلحة.

المصدر
وكالات
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8 يونيو، 2023
0 18 دقيقة واحدة

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