قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 26 فلسطينيا بينهم طفلان وأسرى سابقون.

واضاف النادي في بيان صحفي ان من بين المعتقلين 15 شخصا من بلدة (بيتا) جنوب (نابلس) أفرج لاحقا عن خمسة منهم في وقت اعتقلت تلك القوات ستة من محافظة (جنين) وطفلين ووالدهما من بلدة (بيت دقو) قرب (القدس) واثنين من محافظة (الخليل).

وبين ان عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر حيث تشكل أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي الثابتة والتي تصاعدت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة مشيرا الى ان عدد حالات الاعتقال تجاوزت هذ العام 3370 حالة.

يذكر ان عمليات الاعتقال تترافق مع تفتيش المنازل وتكسير محتوياتها واحتجاز افراد العائلة والتحقيق معهم.

وعلى صعيد متصل اقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال مخيم (عقبة جبر) في مدينة (اريحا) وسلمت عائلة الأسير ماهر شلون قرارا بهدم منزلها.

وتدعي سلطات الاحتلال ان الأسير شلون نفذ عملية قرب البحر الميت في فبراير الماضي اسفرت عن مقتل مستوطن.