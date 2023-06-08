وزير الخارجية الأمريكي: سنقدم تمويلا لمعالجة نقاط ضعف استغلها “داعش”

أكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الخميس ان بلاده ستواصل العمل على محاربة ودحر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كاشفا أنها ستقدم كذلك تمويلا لمعالجة نقاط ضعف استغلها التنظيم.

وشدد بلينكن في كلمة له خلال مؤتمر (التحالف الدولي ضد داعش) المنعقد في الرياض بمشاركة 84 دولة منها الكويت على ضرورة استعادة الدول لمواطنيها من مسلحي داعش قائلا ان “بقاء المسلحين الاجانب في المخيمات يهدد بعودة التنظيم”.

ولفت الى ان افغانستان وبعض المناطق الافريقية شهدت ارتفاعا في هجمات تنظيم (داعش) داعيا الى تنسيق وبذل الجهود للتخلص من التنظيم.

يذكر ان التحالف الدولي ضد (داعش) أسس عام 2014 لمواجهة التنظيم وتفكيك شبكاته ومجابهة طموحاته عبر حملات عسكرية في العراق وسوريا وتدمير البنى الاقتصادية له ومنع تدفق المقاتلين له عبر الحدود.