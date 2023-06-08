وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

السعودية تؤكد ضرورة منع “داعش” من استغلال اي فرصة للعودة

8 يونيو، 2023
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس ضرورة ملاحقة “آفة” ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومنعه من استغلال أي فرصة للعودة.

وشدد بن فرحان خلال كلمة في افتتاح مؤتمر (التحالف الدولي ضد داعش) بمشاركة 84 دولة منها الكويت على ضرورة قطع كل السبل التي يستغلها تنظيم (داعش) لاستقطاب عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويله.

وأشار الى تنامي خطر (داعش) في ولاية خرسان بأفغانستان وافريقيا معربا عن ايمان المملكة بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

ولفت إلى ان المملكة ستبذل كافة الجهود من اجل تجفيف منابع تمويل الفكر المتطرف داعيا إلى ضرورة العمل سويا لتحقيق الامن والسلام ومنع التنظيم من تهديد الامن الاقليمي والعالمي.

يذكر ان التحالف الدولي ضد (داعش) أسس عام 2014 لمواجهة التنظيم وتفكيك شبكاته ومجابهة طموحاته عبر حملات عسكرية في العراق وسوريا وتدمير البنى الاقتصادية له ومنع تدفق المقاتلين له عبر الحدود.

المصدر
وكالات
الوسوم
8 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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