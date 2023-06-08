البنك الاهلي الكويتي

“الأهلي الكويتي” يعلن موافقة “المركزي” على زيادة رأس ماله بمقدار 50 مليون دينار

8 يونيو، 2023
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أعلن البنك الأهلي الكويتي حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على طلب زيادة رأس المال بمقدار 50 مليون دينار كويتي (نحو 5ر151 مليون دولار أمريكي) عبر إصدار أسهم جديدة.

وقال (الأهلي الكويتي) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إنه سيستكمل كافة الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لاستدعاء هذه الزيادة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين.

وأضاف أن الموافقات تشمل موافقة هيئة أسواق المال على الإصدار وعلى نشرة الاكتتاب الخاصة بالإصدار ومن ثم يتم الإفصاح عن فترة وسعر الطرح وإجراءات الشركة والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالطرح.

وذكر أن الأثر المالي للتطور الحاصل إن وجد سيعزز نسب رأس المال الرقابي للبنك.

وأسس البنك الاهلي الكويتي عام 1967 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 4ر187 مليون دينار (نحو 8ر567 مليون دولار) ويقدم الخدمات المالية والمصرفية.

المصدر
كونا
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8 يونيو، 2023
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