وزير التربية: تعيين الكويتي محمد الشريكة مديرا لمركز البحوث التربوية الخليجي

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني اليوم الخميس موافقة وزارات التربية والتعليم الخليجية على مرشح دولة الكويت الدكتور محمد الشريكة ليكون مديرا للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ما يؤكد الثقة بالكوادر الكويتية المتخصصة.

وأكد العدواني في بيان حرص الوزارة على توطيد تعاونها مع المنظمات الدولية العاملة في الحقل التعليمي سعيا منها لتحقيق مرتكزات رؤية الكويت 2035 اضافة الى تعزيز التعاون وتطوير مجالات العمل مع المركز العربي في الفترة المقبلة لما يتمتع من به سمعة دولية طيبة وقدرات وإرث بحثي كبير.

واعرب عن تهانيه للدكتور الشريكة مشيدا بالأثر المتميز لبرامج وأنشطة المركز على الميدان التربوي الخليجي كما اعرب عن شكره للدكتور سليمان العسكري على ما قدمه من جهود خلال فترة إدارته للمركز في الفترة الماضية.

يذكر ان الشريكة يمتلك خبرة تتجاوز 25 عاما في الحقل التربوي والتعليمي وشغل منصب مدير قطاع المعلومات في مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي في الرياض بدرجة مستشار أول منذ عام 2016 وتولى إدارة تحرير مجلة (رسالة الخليج العربي) على مدى سبع سنوات كما عمل محكما معتمدا في عدد من المجلات العلمية العالمية المرموقة.

اضافة إلى ذلك كان الشريكة عضوا فاعلا في عدد من الجمعيات العلمية والبحثية الدولية وعضوا في مجلس أمناء المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في الدوحة) وفي اللجنة الفنية الإحصائية للمؤسسات التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واللجنة الفنية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي من 2017 وحتى 2021.

كما شغل عضوية لجنة جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للبحوث والدراسات والمشروعات والتجارب التربوية من العام 2017 إلى 2022 كما كان مديرا لمشروع تحسين فرص التوظف لخريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومستشارا في مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع.

واحتضنت دولة الكويت المركز منذ نشأته عام 1978 وتناوب على إدارته أربعة مدراء اخرهم الدكتور سليمان العسكري وسبقه الدكتور مرزوق الغنيم والدكتور رشيد الحمد ومحمد الصانع.

ويعد المركز منظمة دبلوماسية إقليمية متخصصة بالشأن التعليمي والتربوي وهي إحدى الجهات التابعة لمكتب التربية العربي لدول الخليج ويعمل في نطاق الدول الخليجية واليمن ويعنى باجراء البحوث والدراسات التربوية والتعليمية ونشر وتعميم نتائجها بغية إثراء الميدان التربوي.