البيت الأبيض يدعو الأميركيين لاتّخاذ “احتياطات” بسبب تلّوث الهواء من جراء حرائق في كندا

البيت الأبيض يدعو الأميركيين لاتّخاذ “احتياطات” بسبب تلّوث الهواء من جراء حرائق في كندا

دعا البيت الأبيض الأربعاء الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتّخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من تلوث للهواء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من جراء حرائق غابات تجتاح كندا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار “نشجّع الجميع في المناطق المتضررة على التنبّه للظروف المحلية. احرصوا على التأكد من أن جيرانكم وأصدقاءكم وعائلتكم بخير”.

واعتبرت جان-بيار أن الأوضاع تشكل “مثالا مقلقا على الطرق التي يؤثر من خلالها التغيّر المناخي على حياتنا”.

وفيما لفّت سحابة من الضباب الكثيف أجواء العاصمة الأميركية، أشارت جان بيار إلى ان الرئيس جو بايدن البالغ 80 عاما لا يضع كمامة.

ولدى سؤالها عمّا إذا سيطرأ أي تعديل على موعد حدث سينّظم في حديقة البيت الأبيض الخميس على صلة بشهر التضامن مع مجتمع الميم، قالت جان-بيار إن أي تعديل لم يطرأ حتى الآن، إنما الأوضاع قيد المراقبة.

وأُطلع بايدن على الأزمة الصحية الناشئة والتي أثرت بشكل كبير على نوعية الهواء في عدد من المدن الأميركية.

وأشارت المتحدثة إلى تواصل قائم بين مسؤولين أميركيين وكنديين.

وخيّمت على نيويورك سحابة ضباب دخاني يميل لونها إلى البرتقالي حجبت ناطحات السحاب وأجبرت السكان على وضع الكمامات.

وأرسلت الولايات المتحدة عناصر إطفاء وتجهيزات إلى كندا للمساعدة في إخماد الحرائق.

وتواصل مقاطعة كيبيك الكندية التي تحوّلت إلى بؤرة لحرائق الغابات التي تجتاح قسما كبيرا من أراضي كندا، عمليات الإجلاء.

وتسعى سلطات المقاطعة إلى إجلاء آلاف الأشخاص في الساعات المقبلة، وفق رئيس حكومتها.