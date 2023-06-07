الحكومة التركية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

أدى أعضاء الحكومة الرئاسية الجديدة في تركيا اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان.

وذكرت وكالة (اناضول) التركية للانباء أن الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت باهتشلي قاد جلسة أداء اليمين بحضور أعضاء الحكومةوالنواب معربا خلال الجلسة عن تمنياته بالتوفيق لنائب رئيس الجمهورية جودت يلماز والوزراء في أداء مهامهم بالحكومة الجديدة.

وشهدت الجمعية العامة للبرلمان أداء اليمين الدستورية من قبل نائب الرئيس جودت يلماز ووزراء الخارجية هاكان فيدان والداخلية علي يرلي قايا والدفاع يشار غولر.

كما أدى اليمين وزراء التجارة عمر بولات والخزانة والمالية محمد شيمشك والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والنقل والبنيةالتحتية عبد القادر أورال أوغلو والصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والشباب والرياضة عثمان أشقين باك.

وأدى اليمين أيضا وزراء الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قجر والزراعة والغابات إبراهيم يومقلي والتربية الوطنية يوسف تكين والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي العدل يلماز تونج والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش والعملوالضمان الاجتماعي وداد إشيق هان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدى يوم السبت الماضي القسم رئيسا لتركيا لولاية جديدة بعد فوزه في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد الماضي .