النتائج النهائية الرسمية لجميع الدوائر الانتخابية لمجلس “أمة 2023”

أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء وجاءت وفق الترتيب التالي:

عبدالله جاسم المضف (5815 صوتا) أسامة زيد الزيد (4570 صوتا) أحمد حاجي لاري (3738 صوتا) خالد مرزوق العميرة (3575 صوتا) حسن عبدالله جوهر (3560 صوتا) داود سليمان معرفي (3434 صوتا) عيسى أحمد الكندري (3185 صوتا) حمد محمد المدلج (2888 صوتا) أسامة عيسى الشاهين (2869 صوتا) عادل جاسم الدمخي (2731 صوتا)

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات:

مرزوق علي الغانم (6661 صوتا) شعيب علي شعبان (5630 صوتا) عبدالله تركي الأنبعي (3705 أصوات) فلاح ضاحي الهاجري (3265 صوتا) محمد براك المطير (3091 صوتا) عبدالوهاب عارف العيسى (3031 صوتا) بدر نشمي العنزي (2752 صوتا) فهد عبدالعزيز المسعود (2652 صوتا) حمد محمد المطر (2432 صوتا) بدر حامد الملا (2360 صوتا)

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات:

مهلهل خالد المضف (7268 صوتا) أحمد عبدالعزيز السعدون (6325 صوتا) عبدالكريم عبدالله الكندري (5878 صوتا) مهند طلال الساير (5772 صوتا) عبدالعزيز طارق الصقعبي (5730 صوتا) جنان محسن رمضان (5048 صوتا) حمد عادل العبيد (4815 صوتا) فارس سعد العتيبي (4796 صوتا) حمد عبدالرحمن العليان (4782 صوتا) جراح خالد الفوزان (3633 صوتا)

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات:

بدر سيار الشمري (8487 صوتا) مبارك حمود الطشة (8376 صوتا) متعب عايد الذايدي (7721 صوتا) محمد عوض الرقيب (7196 صوتا) محمد هايف المطيري (6966 صوتا) مبارك هيف الحجرف ( 6710 أصوات) عبدالله فهاد العنزي (6567 صوتا) سعد علي الرشيدي (6228 صوتا) فايز غنام الجمهور (6035 صوتا) شعيب شباب المويزري (5873 صوتا)

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس:

سعود عبدالعزيز العصفور (12784 صوتا) حمدان سالم العازمي (10863 صوتا) خالد محمد العتيبي (8028 صوتا) هاني حسين شمس (7644 صوتا) مرزوق فالح الحبيني (6775 صوتا) فهد فلاح العازمي (6443 صوتا) عبدالهادي ناصر العجمي (6341 صوتا) محمد حسين المهان (6324 صوتا) ماجد مساعد المطيري (6245 صوتا) محمد هادي الحويلة (6188 صوتا)

وأغلقت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 207 مرشحين.