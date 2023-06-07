“السكنية” تعلن جاهزية تسليم 30593 قسيمة سكنية ضمن ثلاثة مشاريع قائمة

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهزية تسليم 30593 قسيمة للمواطنين ضمن مشروع جنوب عبدالله المبارك وخيطان إضافة إلى الضواحي 4،3،2،1N – 12N في مشروع مدينة المطلاع.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء انه بناء على توجيهات وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبورقبة جرى زيادة حجم القسائم السكنية الجاهزة للتسليم الفعلي للمواطنين ضمن ثلاثة مشاريع قائمة.

وأضاف البيان انه تم تسليم شهادات لمن يهمه الأمر ل26758 مواطنا ضمن المشاريع المذكورة خلال مايو الماضي وذلك لاستكمال اجراءات الحصول على أذونات البناء بالتنسيق والتعاون مع بلدية الكويت وبنك الائتمان.

وكشف عن الانتهاء من توزيع كافة الشقق السكنية ضمن مشروع السكن العامودي في مدينة جابر الأحمد بإجمالي 520 شقة وذلك بعد إتمام توزيع 60 شقة الأسبوع الماضي.