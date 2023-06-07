أمين عام مجلس التعاون يشيد بدور الاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام بمنطقة ساحل أفريقيا

أشاد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاربعاء بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الدوليين في إيجاد وتعزيز فرص السلام والأمن في منطقة ساحل أفريقيا.

وذكرت الامانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الامين العام بممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الأفريقي إيمانويلا كلوديا ديلري في مقر الأمانة العامة بالرياض.

ووفقا للبيان اكد البديوي أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ومنها توحيد وجهات النظر في القضايا الدولية وايجاد الحلول والدفع بها.