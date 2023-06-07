من الحادث

الإطفاء: حادث اصطدام صهريج بأشجار على الدائري السادس يسفر عن وفاة قائده

7 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم الاربعاء يفيد عن وقوع حادث اصطدام صهريج بأشجار على طريق الدائري السادس السريع في منطقة الجهراء.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الجهراء الحرفي والانقاذ الفني لموقع الحادث وعند وصول الفرق تبين أن الصهريج خالي من الوقود وعلى الفور تم سحب الصهريج عن الطريق وأسفر الحادث عن وفاة قائد الصهريج وتم تسليم الجثه للجهات المختصة.

المصدر
قوة الإطفاء
الوسوم
7 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

منظمة السياحة العالمية تنتخب الكويت نائبا لرئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بالمنظمة

7 يونيو، 2023

الحكومة التركية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

7 يونيو، 2023

“السكنية” تعلن جاهزية تسليم 30593 قسيمة سكنية ضمن ثلاثة مشاريع قائمة

7 يونيو، 2023

سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من سمو رئيس مجلس الوزراء

7 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى