الإطفاء: حادث اصطدام صهريج بأشجار على الدائري السادس يسفر عن وفاة قائده

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم الاربعاء يفيد عن وقوع حادث اصطدام صهريج بأشجار على طريق الدائري السادس السريع في منطقة الجهراء.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الجهراء الحرفي والانقاذ الفني لموقع الحادث وعند وصول الفرق تبين أن الصهريج خالي من الوقود وعلى الفور تم سحب الصهريج عن الطريق وأسفر الحادث عن وفاة قائد الصهريج وتم تسليم الجثه للجهات المختصة.