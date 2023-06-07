وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية: توقعات بصيف حار جدا ترافقه العواصف في البلاد

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم الأربعاء أن فصل الصيف في إسبانيا سيكون “حارا جدا” ومصحوب بعواصف كثيرة بعد فصل الربيع الأكثر حرا في تاريخ البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة روبن ديل كامبو في مؤتمر صحفي لتقديم توقعات الطقس للأشهر الثلاثة المقبلة أن الصيف الذي يبدأ في 21 يونيو الحالي سيكون بين أكثر خمس فصول صيف حرا في آخر 30 سنة.

وأشار إلى أن هطول الأمطار في فصل الصيف الذي سينتهي في 23 سبتمبر المقبل سيتراوح ما بين 40 إلى 50 في المئة أكثر من المتوسط في هذا الفصل مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك لن ينهي حالة الجفاف التي تعاني منها إسبانيا.

وذكر ديل كامبو أن متوسط درجة الحرارة في فصل الربيع كان 1.8 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي ليكون الأكثر حرا في السلسلة التاريخية التي بدأت في عام 1961.

وأوضح المتحدث أن فصل الربيع كان أيضا ثاني ربيع الأكثر جفافا في تاريخ إسبانيا إذ هطلت فيه الأمطار بنسبة 47 في المئة أقل من المتوسط في الفترة بين 1991 و2020 مع 95 لترا فقط للمتر المربع فيما أشار إلى أن عام 2022 كان السادس الأكثر جفافا في السلسلة التاريخية والرابع في القرن ال21.