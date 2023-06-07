سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من سمو رئيس مجلس الوزراء

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية شكر جوابية من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء هذا نصها:

“سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله

ولي العهد

تحية إجلال وتقدير،،،

تلقيت ببالغ الشكر والتقدير رسالة سموكم الكريمة ويشرفني أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات الشكر وأعظم العرفان على ما حظيت به والأخوات والإخوة الوزراء من الرعاية الكريمة خلال تولينا المسؤولية الفترة الماضية.

ويطيب لي بهذه المناسبة أن أعرب لسموكم عن بالغ التقدير لتوجيهاتكم السامية التي وضعناها نصب أعيننا وكانت نبراسا لنا نسير على هداه لتعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية مؤكدين أننا سنظل على العهد نبذل الغالي والنفيس لتظل كويتنا الحبيبة كما عهدناها دائما واحة الأمن والسلام لكل من ينعم بالإقامة على أرضها الطاهرة.

خالص الشكر وأطيب التمنيات لسموكم حفظكم الله بدوام نعمة الصحة والعافية ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم حفظكم الله ورعاكم.

وتفضلوا سموكم بقبول وافر التقدير والاعتزاز،،،

أحمد نواف الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

الأربعاء 18 ذو القعدة 1444 هـ

الموافق 07 يونيو 2023 م”.