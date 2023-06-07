بلدية الكويت: رفع 81 طن من النفايات عقب الانتهاء من الانتخابات

أنهت الفرق الرقابية في ادارات النظافة في المحافظات انجاز خطتها في الدوائر الخمس بشأن اعمال النظافة ورفع النفايات بعد انتهاء العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2023 تنفيذا لتعليمات لجنة الانتخابات في بلدية الكويت بشأن اعمال النظافة، حيث انهت اعمال تنظيف المدارس من الداخل وتعقيمها وتوفير المطهرات ورفع النفايات تطبيقا للاشتراطات الصحية والنظافة العامة وللاهتمام والعناية بالموقع من ناحية النظافة الداخلية والخارجية من قبل موظفي البلدية وعمالهم إلى جانب تنظيف الساحات ومواقف مراكز الاقتراع في جميع الطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في كل سهولة ويسر وتم تسليم تلك المدارس رسميا لوزارة التربية فجر (يوم )الاربعاء قبل بدء الدوام الرسمي.

وفي هذا السياق أوضحت بأن الفرق الرقابية في البلدية انهت تنظيف مراكز الاقتراع في مدارس وزارة التربية وتعقيمها حيث بلغت عدد عمال النظافة الذين تم توزيعهم على مراكز الاقتراع بالمحافظات 2528 بالإضافة الى رفع 81 طن من النفايات عقب الانتهاء من الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء.

وأشارت الى انه تم توزيع 360 عامل نظافة ورفع 15 طن من النفايات شملت ثلاثة دوائر انتخابية في بمحافظة العاصمة و توزيع 450 عامل نظافة ورفع 8 طن من النفايات شملت جزء من الدائرة الرابعة بمحافظة الجهراء و توزيع 600 عامل نظافة ورفع 20 طن من المخالفات بمحافظة الفروانية شملت جزء من الدائرة الرابعة وجزء من الدائرة الثالثة و توزيع 100 عامل نظافة ورفع 7 طن من النفايات بمحافظة مبارك الكبير شملت جزء من الدائرة الخامسة، وتوزيع 220 عامل ورفع 16 طن من النفايات بمحافظة حولي شملت جزء من الدائرة الاولى وجزء من الدائرة الثالثة، و توزيع 348 عامل ورفع 16 طن من النفايات شملت جزء كبير من الدائرة الخامسة بمحافظة الاحمدي.