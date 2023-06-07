سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من سمو ولي العهد بنجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023 هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… وبعد ،،،

يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الانتهاء بنجاح من إجراءات العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023.

وإنني لأشيد بمشاركة الناخبين مستجيبين لدعوة سموكم الكريمة لممارسة حقوقهم الوطنية في انتخابات سادها النظام والحيادية وتجلت فيها أسمى معاني الولاء والانتماء لوطننا الحبيب والالتفاف حول قيادة سموكم (حفظكم الله ورعاكم) وجسدت تمسك أبناء الكويت بتجربتهم الديمقراطية العريقة امتدادا للارث التاريخي الذي حمله الأباء والأجداد.

وأدعو المولى عزل وجل أن يكلل بالتوفيق والسداد مسيرتنا الديمقراطية في ترسيخ المشاركة السياسية مستنيرين برؤى سموكم (حفظكم الله ورعاكم) وتطلعاتكم لتحقيق المزيد من الرفعة والتطور والازدهار لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظل قيادتكم الحكيمة وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية.

وتقبلوا سموكم خالص مودتي وتقديري،،،

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد”.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023 مثمنا سموه حفظه الله ما عبر عنه سموه من ثناء على حرص الناخبين لممارسة دورهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة وبصورة جسدت تمسكهم بالثوابت الوطنية والتزامهم بالنهج الديمقراطي الراسخ الذي تتميز به دولة الكويت.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.