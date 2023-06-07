كريس كريستي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية أمام ترامب

أعلن الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي الجمهوري كريس كريستي رسميا دخوله سباق العام 2024 إلى البيت الأبيض، مقدّما نفسه على أنّه المرشّح الوحيد القادر على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويمثّل كريستي الذي قدّم أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفدرالية قبل الإعلان مساء الثلاثاء رسميا عن ترشحه في مانشستر في نيو هامشير تحديا جديًا بصفته المرشح الجمهورية الوحيد الذي يبدي رغبة في توجيه ضربات موجعة للرئيس السابق الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات حتى اللحظة.

حل المرشح البالغ 60 عاما والمتحدر من نيوآرك في المرتبة السادسة في نيو هامشير قبل سبعة أعوام ليدعم ترامب في نهاية المطاف. وعمل مستشارا لترامب قبل أن يختلفا إثر رفض رجل الأعمال الملياردير القبول بهزيمته في انتخابات 2020.

وأثناء إعلانه في نيو هامشير مساء الثلاثاء، وصف كريستي الرئيس السابق بأنه مهووس بنفسه ومخادع.

وأشار إلى أن ترامب “دائما يجد شخصا آخر أو أمرا آخر لتحميله مسؤولية أي أمر لا يسير بالشكل الصحيح، لكنه يجد كل مبرر لينسب الفضل إلى نفسه في أي أمر يسير بشكل صحيح”.

وأكد كريستي الشهر الماضي أن ترامب “يخشى” خوض مناظرة مع معارضيه الأبرز.

لفت ترامب إلى أنه قد يتخلى عن واحدة على الأقل من مناظرات الجمهوريين الأولى في الانتخابات التمهيدية، معربا عن تردده في مشاركة الأضواء مع خصوم متخلفين عنه في استطلاعات الرأي.

وقال كريستي لمقدّم البرامج الإذاعية المحافظ هيو هيويت “إذا كان حقا مهتما بالبلاد، وهو أمر يثير لدي تساؤلات عميقة، ومع ذلك إذا كان حقا مهتما بالبلاد، فسيشارك في المناظرة ويجب ألا يشعر بالخوف”.

وهاجم كريستي ترامب بشأن مختلف القضايا، مسلطا الضوء على التحقيقات الجنائية المتزايدة التي تستهدف الملياردير ومقللا من أهمية ادعاءاته المرتبطة بالتلاعب بالانتخابات بينما وصفه بأنه “دمية بوتين” (الرئيس الروسي) بسبب موقفه الانعزالي من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد المدير السابق لقسم القرارات المرتبطة بليلة الانتخابات لدى “فوكس نيوز” جون إيليس فرانس برس أنه بينما يصب اكتظاظ الساحة بالمرشحين في مصلحة ترامب، إلا أن ترشح كريستي قد يؤثر سلبا على المرشح الجمهوري الأبرز.

وقال إيليس “ستحصل حملة كريستي على تغطية هائلة من الإعلام التقليدي لأنه سيهاجم ترامب بلا كلل، ما قد يساعده في الحصول على عدد جيد من الأصوات في نيو هامشير”.

وفي منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشال”، انتقد ترامب الصخب الذي أحدثه إعلان ترشح كريستي.

وكتب “مشاهدته صعبة ومملة، لكن هذا ما يمكن أن تحصل عليه من حاكم ولاية فاشل”، متعهدا بأن ترفض نيو هامشير كريستي مجددا في صناديق الاقتراع.

ساحة مكتظة

يأتي إطلاق حملة كريستي بعد يوم على تقديم نائب الرئيس السابق مايك بنس الوثائق للترشح للرئاسة، في سيناريو غير معهود بات بموجبه شخصان ترشحا معا كرئيس ونائبه في الماضي خصمين.

وينوي بنس إطلاق حملته الرسمية الأربعاء في ولاية آيوا التي تصوّت باكرا لينضم بذلك إلى ساحة مكتظة بالمرشحين تشمل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المنافس الأبرز لترامب.

ويشمل المرشحون الحاكمين السابقين نيكي هايلي وآسا هاتشينسون بينما يتوقع أن يعلن حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم ترشحه الأربعاء.

وتظهر استطلاعات الرأي بأن ترامب متقدّم بفارق كبير إذ يتجاوز الفارق بينه وبين ديسانتيس الثلاثين نقطة. ولم يسجّل أي المرشحين الآخرين أرقاما عشرية.

لكن الرئيس السابق محاصر بعدة تحقيقات جنائية بشأن سلوكه الشخصي وأدائه المهني أدت حتى الآن إلى توجيه عشرات الاتهامات له في نيويورك.

ويتوقع مراقبون متخصصون في المجال القانوني أن يواجه ترامب تهمة جديدة في الأيام المقبلة نتيجة الاشتباه بتعامله بشكل خاطئ مع وثائق حكومية نُقلت من دون إذن من البيت الأبيض وخُزّنت بشكل غير مناسب في مقر إقامته في فلوريدا.