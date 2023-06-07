البرلمان العربي: نجاح الانتخابات البرلمانية بالكويت خطوة مهمة لتعزيز المسيرة الديمقراطية

أشاد البرلمان العربي اليوم الأربعاء بنجاح الانتخابات البرلمانية في دولة الكويت مؤكدا انها تعد “خطوة مهمة” في تعزيز مسيرة الديمقراطية تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وهنأ رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة انتهاء هذا “العرس الانتخابي” معربا عن الامل في ان يسهم بتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.

وأعرب عن تقديره لجهود كافة أجهزة دولة الكويت المشرفة على العملية الانتخابية والتي جرت في جو اتسم بالكفاءة والحيادية والنزاهة.

وكانت انتخابات مجلس الأمة (2023) في فصله التشريعي ال17 قد انتهت باعلان النتائج الرسمية صباح اليوم الأربعاء بعد ان أدلى 646ر793 ناخبا وناخبة بأصواتهم لاختيار 50 نائبا من بين 207 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع استمرت 12 ساعة.